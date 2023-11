Neuburg

Zeugen gesucht: Fahrrad in Neuburg gestohlen

Ein bislang Unbekannter hat am Wochenende ein Fahrrad in Neuburg gestohlen.

Am Samstag wurde in Neuburg ein Fahrrad am Bahnhof gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang Unbekannter hat im Laufe des Samstagabends ein Fahrrad, das am Neuburger Bahnhof stand, gestohlen. Wie die Polizei berichtet, musste der Dieb mehrere Fahrradschlösser knacken, um das Rad einer 24-Jährigen aus Neuburg zu entwenden. Fahrrad am Neuburger Bahnhof gestohlen Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)

