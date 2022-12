Zeugen gesucht: Fahrradschloss in Neuburg aufgebrochen

In Neuburg entwendet ein Dieb ein Fahrrad. Die Polizei spricht von einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

In Neuburg hat ein Dieb ein Fahrradschloss aufgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Im Zeitraum vom Freitag, 9. Dezember, 15.10 Uhr bis Sonntag, 11. Dezember, 16.10 Uhr, kam es zum Diebstahl eines weiß/braunen Herrenfahrrades der Marke Simplon.

Dieses befand sich mit einem Schloss gesichert in der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Donauwörther Straße in Neuburg. Der Warenwert des Zweirades beträgt 2000 Euro. Die Polizei Neuburg erbittet Tat- oder Täterhinweise unter der Nummer 08431/67110. (AZ)