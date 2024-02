Zeugen gesucht: Geparktes Auto in Neuburg angefahren

Ein geparktes Auto wird in Neuburg von einem Unbekannten beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Skoda Oktavia ist in Neuburg angefahren worden. Das teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug war dort am 26. Februar gegen 7.20 Uhr auf dem Schotterparkplatz zwischen Monheimer Straße und einer Flüchtlingsunterkunft geparkt. Während sich der Besitzer des Wagens in der Unterkunft befand, streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Skoda und entfernte sich von der Unfallstelle.

Geparktes Auto in Neuburg beschädigt

Am Skoda entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)