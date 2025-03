Zeugen gesucht: Geparktes Auto wird beschädigt

Einen Schaden von 500 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Freitagmittag zwischen 12.10 Uhr und 12.40 Uhr an einem Pkw, der auf dem Lidl-Parkplatz Am Südpark geparkt war, verursacht.

Unbekannter Täter verursacht Schaden an Pkw auf Lidl-Parkplatz in Neuburg

Der Täter streifte diesen entweder mit einem Pkw oder einem Einkaufswagen, sodass dieser an der Stoßstange hinten links verkratzt wurde. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)