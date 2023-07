Zeugen gesucht: Geparktes Fahrrad in Neuburg beschädigt

Unbekannte beschädigen in Neuburg ein Fahrrad. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Vorfall.

Ein Fahrrad ist in Neuburg von einem Unbekannten beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. Am Nachmittag des 3. Juli wurde im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr ein in der Schmidstraße in Neuburg abgestelltes Fahrrad beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen das Fahrrad fuhr und es hierbei beschädigte.

In Neuburg wird ein Fahrrad von einem Unbekannten beschädigt

Es entstand ein Schaden von etwa 75 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)