Zeugen gesucht: Grauer VW in Neuburg verkratzt

Ein grauer VW wurde in der Nacht auf Donnerstag am Neuburger Schrannenplatz zerkratzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen

In der Nacht auf Donnerstag wurde am Schrannenplatz in Neuburg ein grauer VW Arteon zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug dort über Nacht vor einer Pizzeria abgestellt. Als den Besitzern Donnerstagnachmittag zu ihrem Fahrzeug kam, war die linke Fahrertüre zerkratzt.

Grauer VW in Neuburg zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen.