Zeugen gesucht: Hauswand in Neuburg mit Graffiti besprüht

Unbekannte besprühen eine Hauswand in Neuburg mit blauer Farbe. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall.

In der Nacht vom 14. Februar auf den 15. Februar ist die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Ostermannstraße in Neuburg durch Graffiti verunstaltet worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Hauswand in Neuburg mit Farbe beschmiert

Bislang unbekannte Täter haben dort die Hauswand mit blauer Farbe beschmiert. Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)