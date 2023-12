Zeugen gesucht: In Neuburg werden zwei Autos angefahren

Zwei Fahrzeuge sind in Neuburg beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Vorfällen.

Über die Feiertage sind in Neuburg zwei Autos angefahren worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Beide Vorfälle ereigneten sich am 25. Dezember. An einer Tankstelle am Südpark wurde ein schwarzer Tesla angefahren. Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 9.45 Uhr bis 10.45 Uhr zum Aufladen abgestellt. In dieser Zeit wurde der Wagen an der vorderen rechten Fahrzeugseite angefahren. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Zwei geparkte Autos werden in Neuburg angefahren

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Max-Peschel-Straße ein grauer Peugeot 508 angefahren. Das Fahrzeug war dort ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Dienstagnachmittag wurde ein Schaden am Fahrzeugheck festgestellt. Dieser beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)