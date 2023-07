Zeugen gesucht: Lagerfeuer und Grill am Schimmerweiher entdeckt

Ein Spaziergänger entdeckt am Schimmerweiher in Neuburg einen Grill und ein Lagerfeuer mit noch glühenden Kohlen. Er verständigt die Polizei.

Ein Unbekannter hat am Schimmerweiher in Neuburg ein Lagerfeuer und einen Grill nicht abgelöscht. Das teilte die Polizei mit. Am 4. Juli gegen 20 Uhr bemerkte ein 54-jähriger Spaziergänger am sogenannten Schimmerweiher, welcher sich zwischen Zell und Karlshuld befindet, ein nicht abgelöschtes Lagerfeuer sowie einen Einweggrill, in welchem sich noch glühende Kohle befand.

Unbekannter löscht Lagerfeuer in Neuburg nicht ab

Aufgrund der derzeit vorherrschenden Trockenheit war es wohl einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass es zu keiner Brandentstehung am dortigen Uferbereich kam. Der Spaziergänger löschte das Feuer und den Grill ab und verständigte telefonisch die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)