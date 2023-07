Zeugen gesucht: Mehrere Fahrzeuge in Neuburg beschädigt

Zwei Autos werden in Neuburg von Unbekannten beschädigt. Es entsteht ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

In Neuburg sind zwei Autos beschädigt worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Im Zeitraum von 8. Juli um 23 Uhr bis 9. Juli um 0 Uhr hatte der Geschädigte seinen schwarzen Renault Megane in der Danziger Straße in Neuburg geparkt. Ein Unbekannter zog mit einem spitzen Gegenstand auf beiden Fahrzeugseiten über den Lack und verursachte Kratzer über die gesamte Fahrzeuglänge. Zudem wurde mit dem Gegenstand „Parken Verboten“ in die Heckklappe geritzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Zwei Autos in Neuburg durch Unbekannte beschädigt

Ein weiteres Auto wurde ebenfalls in Neuburg beschädigt, wie die Polizei berichtete. Im Zeitraum von 8. Juli 17 Uhr bis 9. Juli 14.30 Uhr hatte die Geschädigte ihr Auto, einen weißen Audi A1, in der Pfalzstraße geparkt. Durch einen Unbekannten wurde die Motorhaube eingedellt. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu beiden Vorfällen unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)