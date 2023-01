Zeugen gesucht: Radfahrer schlägt in Neuburg Außenspiegel kaputt

Die Neuburger Polizei sucht Hinweise zu einem Mann, der einen Außenspiegel zerschlagen hat.

Ein Radfahrer hat in Neuburg einen Außenspiegel zu Bruch geschlagen. Das teilte die Polizei mit. Am 13. Januar gegen 15 Uhr fuhr ein 78-jähriger Neuburger mit seinem Auto den Forstweg südlich der Donau, von Bergheim kommend in Fahrtrichtung Neuburg entlang. Der 78-Jährige ist aufgrund seiner ehrenamtlichen Tätigkeit berechtigt, mit seinem Fahrzeug den Forstweg zu benutzen.

Auf dem Forstweg kam dem Neuburger ein etwa 45-jähriger Radfahrer entgegen. Dieser schlug, als er sich auf Höhe des Fahrzeugs befand, gegen den linken Außenspiegel des Fahrzeuges. Anschließend entfernte sich der Radfahrer von der Örtlichkeit. Durch den Schlag brach das Spiegelglas des Außenspiegels aus der Halterung. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt 250 Euro.

Der Radfahrer wird durch den Geschädigten auf etwa 45 Jahre geschätzt und soll circa 180 Zentimeter groß und schlank sein. Er trug eine dunkle Mütze und war grundsätzlich dunkel gekleidet. Zum Rad konnte der Geschädigte keine sachdienlichen Angaben machen. Die Polizei Neuburg erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)