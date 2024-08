Zeugen gesucht: Schwarzer BMW vor Hofkirche angefahren

In der Neuburger Altstadt ist ein Auto angefahren worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am Mittwoch, 21. August, wurde am Karlsplatz einer schwarzer BMW beschädigt.

Auto in Neuburger Altstadt beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 8.40 Uhr bis 18.15 Uhr auf dem Parkplatz rechts neben der Hofkirche geparkt. Am Abend stellte die Besitzerin einen Schaden an der hinten linken Fahrzeugseite fest. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Am BMW wurde roter Lackabrieb festgestellt, der vom Verursacher stammt.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)