Zeugen gesucht: Schwarzer Mercedes in Neuburg angefahren

Ein geparktes Auto wird in Neuburg beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Auto ist in Neuburg von einem Unbekannten angefahren worden. Das teilte die Polizei mit. In der Zeit von 12. Oktober bis Samstag, 14. Oktober, wurde auf dem Schotterparkplatz hinter dem Landratsamt an der Donauwörter Straße ein schwarzer Mercedes angefahren.

Das Fahrzeug war dort gegenüber dem Skaterplatz geparkt. Als der Besitzer Samstagvormittag zu seinem Auto kam, stellte er einen Schaden an vorderen linken Kotflügel fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)