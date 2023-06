Zeugen gesucht: Unbekannte stehlen in Neuburg mehrere Kennzeichen

In Neuburg werden von zwei Fahrzeugen die Kennzeichen gestohlen. Außerdem brechen die Täter Staufächer von einem Mofa auf.

Unbekannte haben in Neuburg die Kennzeichen zweier Fahrzeuge entwendet. Bei einem Kleinkraftrad sind die Staufächer aufgebrochen worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Im Zeitraum von Montag, 19. Juni, 15.30 Uhr bis Dienstag, 20. Juni, 7.30 Uhr, wurden in der Gärtnerstraße in Neuburg zwei Kennzeichen gestohlen. Zunächst wurde an einem geparkten Auto das vordere Kennzeichen entwendet.

Im weiteren Verlauf wurde das Versicherungskennzeichen, welches an einem abgestellten Kleinkraftrad angebracht war, gestohlen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Staufächer am Zweirad gewaltsam geöffnet und beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro. Möglicherweise wurde der Vorfall von Unbeteiligten beobachtet. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)