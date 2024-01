Zeugen gesucht: Unbekannte zerkratzen grauen VW Golf in Neuburg

Wer hat in der Nacht auf Dienstag einen grauen VW Golf in Neuburg zerkratzt? Dieser Frage geht die Polizei nach - und sucht Zeugen.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in der Johann-Strauß-Straße in Neuburg einen grauen VW Golf zerkratzt. In der Nacht von Montag (29.01.2024) auf Dienstag (30.01.2024) wurde in der Johann-Strauß-Straße ein grauer VW Golf zerkratzt.

Polizei sucht Zeugen: Grauer VW Golf in Neuburg zerkratzt

Wie die Polizei mitteilt, wurde die komplette linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1200 Euro. Um Zeugenhinweise bittet die Neuburger Polizei unter der Rufnummer 08431/67110. (AZ)