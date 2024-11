Zeugen gesucht: Unbekannter fährt Auto in Neuburg an

In der Bahnhofstraße in Neuburg ist ein Auto angefahren worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Der schwarze Ford Focus befand sich am 26. November laut Polizei in der Bahnhofstraße.

Auto in Neuburg beschädigt: Zeugenaufruf der Polizei

Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 6 Uhr bis 15 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Als der Besitzer zu seinem Wagen kam, stellte er einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)