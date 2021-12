Zeugen gesucht: Unbekannter fährt Auto in Neuburg an

Bei einem Supermarkt in Neuburg hat ein Unbekannter ein Fahrzeug angefahren. Die Polizeiinspektion sucht Hinweise zu dem Unfallverursacher.

Am Donnerstagvormittag ist es in Neuburg am Parkplatz eines Supermarktes in der Sudetenlandstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Das teilte die Polizei mit. Eine 40-jährige Neuburgerin parkte zwischen 11 Uhr und 11.25 Uhr ihren roten Kleinwagen auf dem Parkplatz, erledigte anschließend ihre Einkäufe und als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie einen Schaden am linken Heckbereich ihres Fahrzeuges feststellen.

Zeugen gesucht: Unfallflucht in Neuburg bei Supermarktparkplatz

Da der Unfallverursacher seinen gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkam und den Schaden nicht meldete, ermittelt nun die Polizeiinspektion aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise können der Polizei unter der Telefonnummer 08431/6711-0 mitgeteilt werden. (nr)