Zeugen gesucht: Zwei Autos in Neuburg beschädigt

An zwei verschiedenen Standorten in Neuburg werden Fahrzeuge von Unbekannten beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut Polizeibericht sind in Neuburg zwei Fahrzeuge beschädigt worden. In der Zeit vom 23. Dezember bis 28. Dezember wurde in Heinrichsheim ein silberner VW Passat verkratzt. Das Fahrzeug war während dieses Zeitraums in der Wiesenstraße am Fahrbahnrand geparkt. Als die Eigentümerin am Donnerstag zu ihrem Auto kam, stellte sie Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Die Beschädigungen wurden mit einem spitzen Gegenstand vorgenommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Zwei geparkte Autos werden in Neuburg beschädigt

Außerdem wurde am 23. Dezember auf dem Parkplatz am Südpark ein brauner Honda angefahren. Am 28. Dezember wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Eigentümerin des Honda hat diesen am Samstagabend gegen 19.20 Uhr vor dem Edeka in der dritten Parkreihe geparkt. Zehn Minuten später fuhr sie wieder nach Hause. Am Donnerstag stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange links fest. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Während der Zeit am Südpark parkte ein roter Kastenwagen neben dem Honda. An der Stoßstange wurde roter Farbabrieb festgestellt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)