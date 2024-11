Zeugen gesucht: Zwei Autos werden in Neuburg von Unbekannten beschädigt

In Neuburg sind zwei Fahrzeuge von Unbekannten beschädigt worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Ein Auto wurde zerkratzt, eines ist angefahren worden.

In der Nacht vom 6. November auf den 7. November wurde in der Danziger Straße ein schwarzer BMW X 1 zerkratzt. Das Fahrzeug war dort auf dem Parkplatz eines Anwesens abgestellt. Donnerstagfrüh stellte der Besitzer einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Ein bislang unbekannter Täter hat dabei die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen.

Zeugen gesucht:: BMW und Skoda in Neuburg beschädigt

Am Donnerstag, 7. November, wurde in der Amlerstraße eine grauer Skoda Karoq angefahren. Der Skoda war in der Zeit von 7 Uhr bis 14 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in zu geringem Abstand am Skoda vorbei und streifte diesen an der linken Fahrertüre. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)