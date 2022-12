Zeugen gesucht: Zwei Sattelzüge kollidieren bei Neuburg

Bei dem Unfall wurden die linken Außenspiegel beschädigt. Einer der beiden Fahrer entfernte sich unerlaubt und ist bis dato unbekannt.

Am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr ist es nahe dem Kreisverkehr Schloss Grünau in Richtung Bergheim zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei war ein 50-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug gerade auf der Staatsstraße unterwegs, als ihm noch vor der Staustufe ein bis dato unbekannter Fahrer mit seinem Sattelzug entgegenkam.

Zwei Lkws kollidieren bei Neuburg – jetzt sucht die Polizei Zeugen

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Unbekannte mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte und somit in den Gegenverkehr. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich miteinander, wobei die linken Außenspiegel beschädigt wurden. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls. (AZ)