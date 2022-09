Energiekrise: So wollen die Stadtwerke Neuburg die Versorgung sichern

Plus Wie sich die Stadtwerke absichern wollen, um weiter zuverlässiger Dienstleister in Neuburg zu sein. Mithelfen können dabei auch die Kunden und dies nicht nur, indem sie Energie einsparen.

Nicht in diesem, sondern erst ab dem Winter 2023 sieht Richard Kuttenreich die großen Herausforderungen auf die Stadtwerke als zentralen Energieversorger für die Haushalte in Neuburg zukommen. Konkret meint er damit die Beschaffung von Strom und Gas für die Kunden des kommunalen Eigenbetriebs. Darauf bereitet man sich bereits jetzt vor. Und aktiv mithelfen dabei können die Bürgerinnen und Bürger Neuburgs selbst.