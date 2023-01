Neuburg

Zimmerbrand in der Neuburger Obdachlosenunterkunft

In der Neuburger Obdachlosenunterkunft ist es zu einem Zimmerbrand gekommen.

In der Neuburger Obdachlosenunterkunft in der Donauwörther Straße bricht in einem Zimmer ein Feuer aus. Doch der Bewohner hat Glück.

Am Samstag, gegen 14.50 Uhr, hat ein Anwohner eine Rauchentwicklung aus einem Fenster der Neuburger Obdachlosenunterkunft mitgeteilt. Die Feuerwehr Neuburg sowie die Polizei waren schnell vor Ort. Tatsächlich handelte es sich laut Polizei um einen Kleinbrand in einem Zimmer der Unterkunft, den die Feuerwehr schnell löschen konnte. Glücklicherweise wurden durch den Brand keine Personen verletzt, der Bewohner des Zimmers war nicht anwesend. Brand in Neuburg: In Zimmer der Obdachlosenunterkunft bricht Feuer aus Durch den Brand und die Rußablagerungen entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Die Donauwörther Straße war kurzfristig im Bereich der Einsatzstelle gesperrt, wodurch es aber nur zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen kam. Da die Brandursache aktuell noch unklar ist, hat die Polizei Neuburg die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

