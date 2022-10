Neuburg

18:30 Uhr

„Zitronenfalter“ bringt Mann aus Sinning Glück

Plus Beim Preisrätsel unserer Zeitung freute sich am Freitag Franz Stegmeier aus Sinning über 1000 Euro. Der 67-Jährige weiß schon, was er mit dem „schönen Zugeld“ anfangen möchte.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

„Zitronenfalter“ – mit des Rätsels Lösung hatte Franz Stegmeier am gestrigen Freitag kein Problem. Unerwartet war allerdings der Anruf, den er am Nachmittag erhielt. Eine freundliche Stimme teilte ihm nämlich mit, dass er der Tagessieger beim Bilderrätsel unserer Zeitung ist. Kurz darauf wurden dem glücklichen Gewinner in der Redaktion der Heimatzeitung 1000 Euro überreicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen