Zitzelsberger-Triumvirat dominiert den Krönungsball

Plus Der Große und der Kleine Hofstaat begeistern bei den Burgfunken mit ausgereiften Shows. Am Ende der Veranstaltung wurde es dann noch richtig emotional.

Strahlende Prinzenpaare, ein schlagfertiger Hofmarschall und rundum gelungene, mitreißende Auftritte des Großen wie des Kleinen Hofstaates markieren den Auftakt in eine kurze, aber knackige Faschingssaison der Neuburger Burgfunken. Die wird von Seiner Tollität Prinz Jonas I. (Zitzelsberger) und Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Selina I. regiert, die Zepter und Krone von ihren Vorgängern Nico II. (Hillner) und Anna I. (Franke) erhalten. Diese beiden verabschieden sich auf dem Krönungsball, wobei der zweimalige Prinz augenzwinkernd verspricht: „Ein drittes Mal komme ich nicht zurück“.

Zauberhaftes Kinderprinzenpaar: Gabriel I. (Kunz) und Hanna II. (Göbel) führen den Kinderhofstaat an. Foto: Andrea Hammerl

OB Bernhard Gmehling übergibt den Neuburger Rathausschlüssel an das Prinzenpaar

Natürlich ist auch OB Bernhard Gmehling an der Krönungszeremonie beteiligt. Er übergibt den Stadtschlüssel mit der Mahnung, auf die Finanzen zu achten. „Die Stadtkasse ist nicht gut gefüllt, der Landrat weiß, warum“, teilt der OB an den Landkreischef einen kleinen Seitenhieb aus. Hofmarschall Nico Zitzelsberger steht da nicht nach und kommentiert die Schlüsselübergabe an seinen jüngeren Bruder launig: „Ob das der Stadtkasse guttut, wenn der Jonas sie verwaltet, weiß ich ja nicht.“

