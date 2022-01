Neuburg

09:25 Uhr

Corona-"Spaziergang" und eine Gegenveranstaltung in Neuburg

Neben dem mittlerweile gewohnten, nicht angemeldeten Corona-"Spaziergang" am Montag in Neuburg kam eine angemeldete Versammlung am Schrannenplatz. Pro- und Contra-Spaziergang in Pfaffenhofen.

Zu zwei Versammlungen mit Bezug auf die Pandemie kam es am Montagabend im Stadtgebiet Neuburg. Zum einen fand eine stationäre angemeldete Versammlung mit dem Thema „Anstand/Abstand in Zeiten der Corona-Maßnahmen“ auf dem Schrannenplatz statt. Wie die Polizei meldet, hielten sich dabei alle anwesenden Teilnehmer an die gesetzlichen Hygiene- und Abstandsregeln. Am Corona-"Spaziergang" in Neuburg beteiligten 650 Personen, Vorkommnisse gab es laut Polizei keine Zum anderen fand erneut eine nicht angezeigte Versammlung am Spitalplatz statt, wobei sich an dem „Spaziergang“ rund 650 Personen beteiligten. Der Weg führte über die Altstadt und die Innenstadt, bevor die Versammlung am Schrannenplatz nach rund einer Stunde endete. Wie die Polizei meldet, gab es einen Redebeitrag am Schrannenplatz, wobei der Aufzug durch Trillerpfeifen, Musikboxen, Parolen und Tröten begleitet wurde. Vereinzelt mussten Versammlungsteilnehmer auf die Mindestabstände sowie die geltenden Verkehrsregeln hingewiesen werden. Nach Würdigung der Gesamtumstände verlief die Versammlung nach Polizeiangaben jedoch ohne größere Ordnungsstörungen. In Pfaffenhofen stellten sich neben 400 Teilnehmern am Corona-"Spaziergang" rund 110 Teilnehmer zu einem vom „Bündnis Pfaffenhofen zeigt Haltung“ angemeldeten Aufzug auf. Auch dort lief nach Mitteilung der Polizei alles problemlos ab. (nr)

