Zu elft in kleiner Wohnung: Viel Hilfe für ukrainische Familie in Neuburg

Eine sechsköpfige Familie flüchtet vor dem Krieg zu Verwandten nach Neuburg. Alle leben zu elft in einer kleinen Wohnung. Jetzt sollen die Geflüchteten eine neue Bleibe bekommen.

Es sind außergewöhnliche Zeiten, mal wieder. Zeiten, in denen es darum geht, wie groß der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist. In Neuburg, das ist das einzig Positive vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, ist die Solidarität in diesen Tagen überall zu spüren.

Ein besonderer Fall ist der einer sechsköpfigen Familie aus der Ukraine. Die Schwester der Mutter lebt in Neuburg, also flüchteten die beiden Eltern mit ihren vier Kindern zur Verwandtschaft in die Ottheinrichstadt. Das Problem: Die Familie vor Ort lebt selbst in einer kleinen Sozialwohnung, berichtet der Vater aus Neuburg, der anonym bleiben möchte. Seit dem 1. März hausen die elf Personen zusammen in zweieinhalb Zimmern. „Es geht drunter und drüber“, berichtet der Mann von den „schlimmen“ Zuständen, die aktuell in seinem Zuhause herrschen. „Wir versuchen alle zusammenzuhalten und nicht in Panik zu verfallen.“

Wohnung für ukrainische Familie in Neuburg gesucht

Neben den beengten Wohnverhältnissen sind es die Erinnerungen und Nachrichten aus der Ukraine, die auf die Stimmung schlagen – und dazu Sorgen um die restliche Familie. Der Bruder der beiden ukrainischen Schwestern befindet sich weiter in der Ukraine, er darf das Land nicht verlassen. Um ihn nicht alleine zurückzulassen, sind die beiden Eltern bei ihm geblieben. Eine dramatische Geschichte, die gerade an den Kleinsten im Alter von fünf bis neun Jahren nicht spurlos vorübergeht. „Die Kinder sind traumatisiert“, berichtet der Neuburger, der der Familie aktuell Obhut bietet.

Doch so soll und so kann es nicht bleiben. Über Facebook startete eine Freundin der Familie am Donnerstag einen Aufruf. Gesucht wurde eine Wohnung für die ukrainische Familie. Es folgte eine Welle der Hilfsbereitschaft. Zahlreiche Menschen meldeten sich mit Angeboten oder Kontakten zu Vermietern. Insgesamt vier potenzielle Wohnungen waren das Ergebnis. Eine Frau sammelte außerdem Kinderbücher in ukrainischer Sprache und ließ sie der Familie zukommen. Die Hilfsbereitschaft war so groß, dass die Freundin der Familie am Freitag auf Facebook mitteilte: „Es hat sich innerhalb eines Tages so viel getan. Weitere Hilfe wird vorerst nicht benötigt.“ Die Betroffenen hätten nie mit einer solchen Resonanz gerechnet. „Wir sind überwältigt“, sagt der Neuburger Familienvater. „Uns fehlen die Worte.“

15 Bilder Neuburger Hilfskonvoi an der ukrainischen Grenze: Die Fahrt in Bildern Foto: Gensberger

Es schaue nun gut aus, dass man die Geflüchteten in eigenen Räumen unterbringen kann, ist er überzeugt. Man stehe in Kontakt zum Landratsamt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Bis die Familie tatsächlich in eigene Räumlichkeiten umziehen kann, könnte jedoch noch etwas Zeit vergehen. Die Behörde muss derzeit zahlreiche Wohnungen, die Bürger oder Unternehmer angeboten haben, sichten, teilt Sprecherin Sabine Gooss auf Anfrage mit. Die Räumlichkeiten seien höchst verschieden, was Größe, Zustand oder Möblierung angeht. Auch entsprechende Mietverträge müsse man erst ausarbeiten, erklärt Gooss.

In einem Punkt hat sich bereits etwas getan. Grundsätzlich müssen Geflüchtete zur Registrierung in das Ankunftszentrum nach München fahren. Laut Landratsamt können sich jedoch Kriegsflüchtlinge, die bereits privat untergebracht und noch nicht registriert sind, auch online anmelden (lesen Sie hier mehr dazu).