Zu Karfreitag herrscht auch in Neuburg Hochkonjunktur für Fisch

Plus Die Fischzucht Reile in Trugenhofen zieht vor Ostern alle Register. Saiblinge und Seeforellen sind gefragt, Süßwasserfische und Meeresfrüchte stehen vermehrt auf dem Speisezettel.

In der Osterwoche kommt Fisch auf den Tisch, familiäres Fischessen am Karfreitag ist nach wie vor ein Klassiker. Fischzuchtbetriebe und Händler haben jetzt auch rund um Neuburg Hochkonjunktur, aber der Run auf das Nahrungsmittel Fisch dehnt sich längst auf das ganze Jahr aus.

Fischzüchter Peter Reile aus Trugenhofen holt in dieser Woche alle Helfer zusammen, um die Kundenwünsche zu erfüllen. Gräten sind nicht mehr gefragt, die meisten wollen Filets, geräuchert oder roh zum Braten. "Karpfen blau" ist aber noch nicht ausgestorben. Es gibt weiterhin Kundschaft, die sich einen kompletten Karpfen oder eine Forelle holen.