Neuburg

18:00 Uhr

Zu wenig lokal, zu viel Aiwanger: Zwei Neuburger kehren den FW den Rücken

Plus Am 2. März kommt Hubert Aiwanger zum Starkbierfest nach Neuburg. Anita Kerner und Noppo Heine werden sicherlich nicht dabei sein. Im Gegenteil: Sie treten jetzt bei den Freien Wählern aus.

Von Claudia Stegmann

Die Entscheidung steht. Schon seit Langem gärt es in Anita Kerner und Noppo Heine, immer wieder haderten sie. Dass sie ausgerechnet jetzt einen Schlussstrich ziehen und aus den Freien Wählern austreten, hat mit Hubert Aiwanger zu tun. Und irgendwie auch mit Florian Herold. Denn der Neuburger Ortsvorsitzende der Freien Wähler habe den mittlerweile umstrittenen Wirtschaftsminister zum Starkbierfest am 2. März ins Kolpinghaus eingeladen. Einen, der bei der Flugblatt-Affäre herumgeeiert habe und den Demos gegen Rechtsextremismus fernbleibt, weil er sie linksextremistisch unterwandert sieht. "Ich will in so einer Partei nicht sein", sagt Noppo Heine, und Anita Kerner stimmt ihm zu. Deswegen steht für beide fest: Der Austritt aus den Freien Wählern ist hiermit besiegelt.

Sie seien nicht die Einzigen, die so empfinden, sagt Noppo Heine. Auch andere Mitglieder, die nicht öffentlich mit ihrem Namen dazu stehen wollen, würden mittlerweile mit den Freien Wählern hadern und über einen Austritt nachdenken. In der Statistik der Freien Wähler spiegelt sich dieser Eindruck bislang allerdings nicht wider: Florian Herold berichtet von kaum nennenswerten Bewegungen im Neuburger Ortsverband - sowohl bei den Austritten als auch bei den Neuzugängen. Einen einzigen Austritt habe er jüngst erhalten, der seiner Meinung nach aber nichts mit Aiwanger zu tun hat. "Wir sind kommunalpolitisch aktiv und werden hier nicht als Aiwanger-Haufen wahrgenommen", ist er überzeugt. Insofern hätten weder die Flugblatt-Affäre noch die Diskussionen um seine Omnipräsenz auf den Bauernprotesten Spuren im Ortsverband hinterlassen.

