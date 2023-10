Neuburg

"Zu wenig los": Neues Lokal in Neuburg schließt nach nur zwei Wochen

Plus Ein neues Lokal in der Färberstraße schließt nur zwei Wochen nach der Eröffnung. Die Betreiberin lässt kein gutes Haar an den Bedingungen in der Neuburger Innenstadt.

Von Andreas Zidar

Die Neuburger Innenstadt hat in den vergangenen Jahren viele Geschäfte und Lokale kommen und gehen sehen. Manche hielten sich ein paar Jahre, manche nur ein paar Monate. Und in diesem aktuellen Fall handelt es sich tatsächlich nur um zwei Wochen. Das "Bellany" in der Färberstraße hat Ende September geöffnet. Rund 14 Tage später, seit der vergangenen Woche, ist das Lokal schon wieder geschlossen. Die Betreiberin lässt kein gutes Haar an den Bedingungen in der Neuburger Innenstadt.

"Es sind kaum Leute unterwegs, es ist einfach zu wenig los", bemängelt Michelle Bauer die fehlende Frequenz in der frisch sanierten Einkaufsstraße. Der fehlende Umsatz habe die 21-Jährige aus Ingolstadt dazu bewogen, schon nach kurzer Zeit die Reißleine zu ziehen. "Ich habe den ganzen Tag gearbeitet für 100 Euro, das bringt mich nicht weiter." Angesichts der Ausgaben für Lebensmittel, Miete und Strom sei jeden Tag ein Minus entstanden, das sie nicht weiter anhäufen wollte.

