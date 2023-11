Neuburgerin backt Walnuss-Honigkuchenherzen für das Zuckerguss-Magazin

Plus Die feinen Honigkuchen von Christine Pilz aus Neuburg haben es in das neue "Zuckerguss" geschafft. Wie die Plätzchen weich bleiben und ihre Tipps zum Nachbacken.

Christine Pilz aus Neuburg backt jedes Jahr zu Weihnachten etwa zehn Sorten von Plätzchen - eine Variation von ihr hat es nun in das neue Magazin "Zuckerguss" geschafft. Dafür hat die Neuburgerin ihr Rezept für Honigkuchenherzen extra angepasst und Walnüsse hinzugefügt. Die Herzen bestehen aus einem Lebkuchenteig, darauf kommt Kuvertüre mit gehackten Nüssen. Das Rezept hat Pilz vor vielen Jahren von einer Arbeitskollegin bekommen. Im Original standen noch Zutaten wie Pottasche. Das Triebmittel hat die Neuburgerin gegen Backpulver ausgetauscht.

"Es ist ein Rezept zum Backen mit Kindern", sagt die dreifache Oma. Die Zubereitung der Honigkuchenherzen dauert nicht lange, auch die Liste der Zutaten ist überschaubar, sodass sich das Rezept auch für Backanfänger eignet. Besonderen Wert legt Pilz auf die Zutaten: "Ich backe ausschließlich mit Butter", sagt sie. Pflanzliche Fette kommen bei ihr nicht in Kuchen und Plätzchen. Und die Walnüsse bezieht die Neuburgerin lokal - aus dem Garten ihrer Tochter.