Neuburg

vor 46 Min.

Zuckerguss-Rezept: Ein weihnachtlicher Mandarinenkuchen aus Neuburg

Plus Sabrina Schnell aus Neuburg ist mit dem Rezept für einen Marzipan-Mandarinen-Kuchen in der aktuellen Zuckerguss-Ausgabe vertreten. Warum der Kuchen perfekt für die Weihnachtszeit ist.

Von Anna Hecker

In einem kleinen, selbst zusammengestellten Büchlein ist es verewigt, das Rezept für den Marzipan-Mandarinen-Kuchen, den Sabrina Schnell aus Neuburg für die jüngste Zuckerguss-Ausgabe eingereicht hat. Warum ausgerechnet dieser Kuchen der Neuburgerin so gefällt? Weil er zwar einfach, aber dennoch raffiniert ist – und wunderbar in die Weihnachtszeit passt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen