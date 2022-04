Zuckerguss-Rezept: Torte aus Heinrichsheim ist eine Eigenkreation

Plus Sabrina Schnell aus Heinrichsheim ist schon zum zweiten Mal mit einem Rezept vertreten. Ihre Erdbeer-Schoko-Eierlikör-Torte hat sie sich selbst ausgedacht.

Zu ihrem 30. Geburtstag im November wollte Sabrina Schnell aus Heinrichsheim mal etwas Neues ausprobieren – und dachte sich kurzerhand das Rezept für ihre Erdbeer-Schoko-Eierlikörtorte selbst aus. Die Kombination aus fruchtig-süß und schokoladig hat auf Anhieb gut geklappt, und so schaffte es das Rezept in die aktuelle Ausgabe des Zuckerguss-Magazins unserer Zeitung.