Zuckerrübenlaster am Südpark angefahren

Eine geparkte Sattelzugmaschine ist am Wochenende am Südpark angefahren worden. Die Polizei sucht nach einem Audi A3.

Am Wochenende ist ein am Südpark geparkter Zuckerrübenlaster angefahren worden. Jetzt sucht die Polizei nach dem Verursacher.

Das Gespann war zwischen der Tankstelle und dem Eternitweg am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Fahrer zurückkam, bemerkte er, dass die Sattelzugmaschine im linken vorderen Bereich beschädigt worden war. Anhand an der Unfallstelle aufgefundener Plastikteile konnte ein Audi A3 als Unfallauto festgestellt werden. An dem Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise an die PI Neuburg unter Tel. 08431/6711-0. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10