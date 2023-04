Zünftiges Starkbierfest bei den Enzianschützen

Volles Haus und beste Stimmung herrschte im Schützenheim in Sehensand beim Starkbierfest. Dort unterhielten zwei Männer mit lustigen „Derbleckara-Themen“.

So voll wie das Klubheim der Enzianschützen war auch das Manuskript der beiden „Orts-Derbleckara“ Helmut Lenz und Thomas Wöhr beim Starkbierfest in Sehensand. Kein Wunder, hatten sich doch durch die starkbierlose Zeit während der Corona-Pandemie viele Dinge ereignet, die unbedingt präsentiert werden mussten. Musikalisch begleitet von den bayerisch-böhmisch aufspielenden „Sehensander Musikanten“ unter Leitung von Helmut Lenz sorgten diese und Thomas „Pauli“ Wöhr mit ihren Geschichten aus dem Stadtteilleben wieder einmal für den Höhepunkt des Abends.

Sie erzählten zum Beispiel von drei Musikern, die beim Fest der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen den Heimweg erst gar nicht mehr angetreten haben, sondern gleich in der Bar eingeschlafen sind. Nach einigen Weckversuchen haben sie sich dann doch in Richtung Heimat bewegt. Aber wegen der „Erschöpfung durchs Musizieren“ haben sie sich einige Male am Boden orientieren müssen und deswegen die „Backenbremsen“ eingesetzt.

Lenz und Wöhr berichteten auch davon, dass sich vor Kurzem in Sehensand eine „Oldie-Gymnastik-Gruppe“ formiert hat. Lauter Männer, obwohl auch eine attraktive Sehensanderin, die großen Wert auf „Bauch-Beine-Po“ setzt, gerne mitmachen würde. Der beliebte Schützenheim-Wirt verzichtete dagegen auf ein Mitmachen bei diesem Training, weil er seiner Meinung nach „z`jung für so a`n Schmarrn is`“.

Als die beiden Akteure dann die am Sonntagabend im Schützenheim spielenden Frauen als „Kartonagen-Club“ ansprachen, weil sie „Alte Schachteln seien“, gab es gewaltigen Protest von einer stimmgewaltigen Frau und kurz darauf tosenden Applaus für die bestens gelungene Einlage der beiden „Derbleckera“. Die Zugabe-Rufe stießen auf offene Ohren und mit brisanten G`stanzln setzten Lenz und Wöhr noch einen drauf. Sie deckten bei diesem Finale die allerletzten geheimen Pannen von einigen Sehensandern auf.