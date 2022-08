Neuburg

vor 52 Min.

Zufriedene Gesichter beim Sommerpark in Neuburg

Plus Am Abend füllte sich beim Sommerpark in Neuburg der Biergarten, auch die Fieranten sind zufrieden. Doch wie sieht die Zukunft des Neuburger Volksfests aus?

Von Claudia Stegmann und Winfried Rein

Der Neuburger Sommerpark ist mit einer relativ guten Bilanz zu Ende gegangen. Erträgliche Temperaturen und eine frische Brise lockten am Sonntag noch einmal Besucher zum Mittagstisch oder zu einer letzten Maß in den Biergarten. Das Open-Air-Konzept ohne Bierzelt hat durchaus funktioniert, aber Selbstbedienung beim Volksfest ist sehr gewöhnungsbedürftig. Für ein Bier oder Limo anzustehen und dann noch einmal für die Rückgabe der Krüge (fünf Euro Pfand) – das ist nicht jedermanns Sache. Festwirt Christoph Gräbner hat seinen Auftrag erfüllt und wird sich wohl auch für die kommenden Volksfeste bewerben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .