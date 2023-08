Neuburg-Schrobenhausen

18:00 Uhr

Zukunft des Kreiskrankenhauses: Kreisräte fühlen sich hintergangen

Plus Sanierung oder doch ein Neubau? Wie es mit dem Schrobenhausener Kreiskrankenhaus weitergeht, steht und fällt mit einem Förderantrag. Doch der sorgt für mächtig Zündstoff.

Von Katrin Kretzmann

Vor wenigen Wochen ist das alles entscheidende Schreiben vom bayerischen Gesundheitsministerium in den Landkreis geflattert. Darin steht, dass das Schrobenhausener Kreiskrankenhaus (KKH) aus Sicht des Freistaats für den Kreis Neuburg-Schrobenhausen sowie die Region relevant ist. Ein positives Signal für Sanierung oder Neubau. Was das Ganze kostet, soll nun geprüft und bis Ende des Jahres ein entsprechender Förderantrag gestellt werden. In der jüngsten Kreistagssitzung präsentierte ein Architekturbüro bereits ein Zielbild – was Teile des Gremiums als "unverschämt" empfinden.

Mit einem erwarteten Defizit von fünf Millionen Euro ist die finanzielle Lage des KKH alles andere als prickelnd. Wie berichtet, kommen weitere 2,5 Millionen Euro hinzu, die sich der Landkreis gerade so aus den Rippen schneidet. Doch wie KKH-Geschäftsführer Holger Koch erneut betonte, gibt es auch frohe Kunde, ist doch die Belegung mit 70 Prozent so hoch wie noch nie und der Erlös ebenfalls erfreulich. Und nun ist das Haus entgegen dem Abwärtstrend in der Kliniklandschaft als "systemrelevant" eingestuft, wie Landrat Peter von der Grün (FW) sagte.

