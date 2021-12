Neuburg

08:00 Uhr

Zum 95. Geburtstag: Diese Neuburgerin kann viel über ihre Stadt erzählen

Plus Auguste Huber ist eine echte Neuburgerin. Am Sonntag feiert sie ihren 95. Geburtstag. Über die Stadt weiß sie einiges zu erzählen.

Von Manfred Dittenhofer

Wenn Auguste Huber gefragt wird, wie sich Neuburg im Laufe der Zeit verändert hat, zählt sie mit Blick aus dem Fenster über den Oswaldplatz in Neuburg auf, wo überall Bäckereien und Cafés waren. Und Metzgereien. Alleine rund um den Oswaldplatz gab es einmal vier Bäcker. Damals gab es nur Fachgeschäfte mit sehr spezifischen Angeboten. Nicht die großen Einzelhandelsketten, die alles anbieten. Im Eisenwarenhandel bekam man Eisenwaren und in dem Laden ihrer Schwiegermutter wurden Haushaltswaren angeboten. Am Sonntag feiert Auguste Huber ihren 95. Geburtstag, und sie hat einiges zu erzählen – auch vom Wandel der Zeit in Neuburg.

