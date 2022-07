Zum Abschied gab es im Kindergarten St. Ulrich Tränen

Plus 24 Jahre lange leitete Angelika Hatwagner die Geschicke im Kindergarten St. Ulrich in Neuburg. Jetzt sagten 50 Kinder und ihr Team „Auf Wiedersehen!“ – und viele dazu auch „Danke!“

Es fiel ihr sichtlich nicht leicht, den 50 Kindern und ihrem Team „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Angelika Hatwagner leitete 24 Jahre lang die Geschicke des Katholischen Kindergartens St. Ulrich. Am Mittwoch wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.