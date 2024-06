Neuburg

vor 2 Min.

Zum Saisonfinale im Birdland ein Hauch von Brasilien

Plus Nice Brazil und ihre Band vertreiben die dunklen Wolken und bestätigen, dass es im Neuburger Jazzclub längst für jedes Konzert und jede Stilistik ein Publikum gibt.

Von Reinhard Köchl

Nie war die Imagination von Sommer, Sonne und Strand, von den schwebenden, federleichten Sambas Brasiliens passender als diesmal. Während es am Samstag in Neuburg draußen pausenlos regnet und das Wasser der Donau immer weiter steigt, versucht Nice Brazil drinnen im Birdland, mit nur wenigen Takten die dunklen Wolken zu vertreiben. Es ist das Finale einer aufregenden, abwechslungsreichen, grandios besuchten, für viele schlicht besten Saison, die der Neuburger Jazzclub im Laufe seines 66-jährigen Bestehens je erlebt hat. Und selbst wenn parallel dazu im Fernsehen ein anderes Finale, nämlich das der Champions League, läuft, ist der Keller unter der Hofapotheke – natürlich – wieder einmal voll besetzt.

Mag sein, dass deshalb bei manchem der Eindruck entsteht, dies sei mittlerweile irgendwie selbstverständlich. Aber selbst das Beispiel der seit Anfang der 1990er Jahre in Deutschland lebenden brasilianischen Sängerin führt einem vor Augen, dass es im Birdland spätestens seit dem Neustart nach der Corona-Pandemie für jede Spielart des Jazz, sei es nun fluffiger Swing, spritziger Bosso, introvertiertes Pianotrio, grooviger Fusion oder experimentelle Avantgarde, ein eigenes, fachkundiges Publikum gibt, dass sich seine Konzerte ganz bewusst aussucht und diese dann auch in der unvergleichlichen Atmosphäre der Katakomben in der Neuburger Altstadt in vollen Zügen genießt. Dass bei der aus São Paulo stammenden Vokalistin mit dem Kraushaar vor allem die Generation Ü 55 den Weg in den Jazzkeller gefunden hat, überrascht deshalb niemanden. Die Menschen goutieren die Geschenke, die ihnen Nice Brazil und ihre kongenialen Mitstreiter Joel Lochner am Kontrabass, Dirik Schiltgen am Schlagzeug und Ricardo Fiuza am Bösendorfer Flügel offerieren, mit mehr als nur Wohlwollen, obwohl die vier auf der Bühne keine musikalischen Wunder vollbringen.

