Zum Schloßfest: Ottheinrichs und Philipps Leben aus der Vogelperspektive

Das Neuburger Marionettentheater lässt mit seinem Stück „Der Schloß-Spatz“ Geschichte lebendig werden.

Zur Schloßfestzeit dreht sich alles um den Pfalzgrafen Ottheinrich und seinen Bruder Philipp. Wer hätte bei deren Leben vor 500 Jahren nicht gerne Mäuschen gespielt? Oder besser noch die Perspektive eines Vogels eingenommen, der die beiden beobachtet? Das Neuburger Marionettentheater lässt in seinem Puppenstück einen kleinen Spatz den Werdegang der Prinzen für das Publikum verfolgen.

Der Schloß-Spatz, der schon seit Jahrhunderten das Neuburger Wahrzeichen bewohnt, versetzt die Zuschauer durch seinen Prolog zurück in die Zeit der Renaissance und gleich darauf betreten die beiden jungen Prinzen die Bühne. Tänze sollen sie lernen, doch die beiden spielen viel lieber Ritter. Wenn Ottheinrich zum wiederholten Mal „Attacke“ ruft und sich auf den nächsten Felsen stürzt, lachen die Kinder laut auf. Tante Margarete, ihres Zeichens Nonne, macht dem Treiben aber schnell ein Ende und sorgt für die standesgemäße Erziehung der beiden.

Die Neuburger Fadenspieler widmen sich zum Schloßfest Ottheinrichs Leben

Während Ottheinrich, nun erwachsen, sonntags sein Bad genießt und die arme Bademagd schwere Eimer schleppen lässt, zieht Philipp in voller Ritterrüstung nach Wien in den Kampf. Die nächste Kulisse zeigt das Jagdschloss Grünau. Dort treffen sich Ottheinrich, Susanna und die ganze Jagdgesellschaft zum Feiern und Tanzen. Dass Ottheinrich ein Genießer war und gern gegessen hat, wird vom Hofnarren, der durch alle Aufzüge turnt, immer wieder thematisiert. Deswegen muss seine Gattin Susanna auch die Weste, die Ottheinrich trägt, ständig weiter machen. Sie spricht auch die Schulden ihres Mannes an, doch Ottheinrich wiegelt ab und beschließt das Stück mit seinem Wahlspruch: „Ich geh immer mit der Zeit!“

Das Neuburger Marionettentheater beweist in seinem Schloßfeststück einmal mehr den Blick fürs Detail: Die liebevoll gestalteten Marionetten sind immer ein Hingucker, ob nun Ottheinrich und Susanna in prachtvollen Gewändern den Schlosshof betreten oder Ottheinrich, natürlich unbekleidet, in die Badewanne steigt. Das wechselnde Bühnenbild und die gekonnte Figurenführung, welche insbesondere beim Paartanz beeindruckt, sorgen für eine hinreißende Optik. Darüber legen die Fadenspieler ihre authentisch modulierten Stimmen und den Puppen mal ein Liedchen, mal einen Reim in den Mund. Die kleinen Zuschauer stehen immer im Fokus, werden beispielsweise von der Bademagd direkt eingebunden oder können durch das charakteristische Tschilpen bald kommentieren: „Jetzt kommt wieder der Spatz.“ So wird Geschichte schon für Kinder ab vier Jahren lebendig!

