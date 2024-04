Neuburg

Zum Tag des Buches: Ein Karlshulder stellt uralte Bücher wieder her

Plus Der Karlshulder Werner Stubenvoll duplizierte jahrelang uralte Bücher für Staatsbibliotheken. Seine Bücher bereisten die ganz Welt.

Von Andrea Hammerl

Bücher sind sein Leben. Aufgewachsen in einer Familie, in der Bücher geschätzt wurden, las Werner Stubenvoll aus Karlshuld schon in seiner Kindheit und Jugend alles, was ihm unterkam. Das kam ihm später im Beruf zugute. Er duplizierte im Auftrag zahlreicher Staats- und Universitätsbibliotheken wertvolle, meist historische Bücher. Dazu musste er sie natürlich erst einmal aufspüren.

Ausfindig machte er die vergriffene Literatur mit Hilfe von Bibliothekskatalogen und bestellte sie dann per Fernleihe. „Viele Titel waren nicht ausleihbar, aber ich bekam Lesesaal- und Handschriftenbestände trotzdem, weil ich seit 1978 in der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) Zugang zu den Dienstkatalogen hatte und mit allen Bibliothekaren gut bekannt war“, erzählt er. Regelmäßig war er für die Bestandserhaltung der BSB tätig, für die er Hunderte von zerfallenen oder vergilbten Büchern neu anfertigte. Oft ging es auch darum, fehlende oder von Benutzern verlorene Exemplare wieder herzustellen. „Aus dem Lesesaal einer Osteuropa-Sammlung sind einmal acht dicke Bände eines polnischen Lexikons verschwunden“, plaudert Stubenvoll aus dem Nähkästchen, „wie das gegangen ist, ist mir ein Rätsel“.

