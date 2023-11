Neuburg

"Zunehmend unerträglich": Kann die Elisenbrücke erweitert werden?

Plus Neuburg plant große Brückenvorhaben. Doch auch an der bestehenden Donauquerung gibt es Handlungsbedarf, ist Bürgermeister Habermeyer überzeugt, und schlägt eine Erweiterung vor.

Zweite Donaubrücke sowie Fußgänger- und Radfahrerbrücke: In Neuburg sind die Verbindungen über die Donau allgegenwärtige Themen. Doch trotz der großen Pläne für die Neubauten darf man die einzige Brücke, die man im Stadtgebiet hat, nicht außer Acht lassen - dieser Meinung ist Johann Habermeyer (FW), Neuburgs zweiter Bürgermeister. In der Sitzung des Stadtrats am Dienstagabend schlug er vor, eine Erweiterung der Elisenbrücke zu prüfen. Was würde dies bedeuten?

Die Zustände auf der Brücke seien "zunehmend unerträglich", betonte Habermeyer. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt er, was er damit meint. Der Nutzungsdruck durch Radfahrer und Fußgänger auf dem Bauwerk sei "hoch bis sehr hoch" - besonders zu Stoßzeiten, wenn beispielsweise viele Schülerinnen und Schüler unterwegs sind. Dann gehe es "heftig" zu. Die Wege seien fast zu schmal, als dass sich Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen dort bewegen könnten. Dazu kommen immer wieder Geisterradler. Diese seien aus einem bestimmten Grund in falscher Richtung unterwegs, nämlich weil entsprechende Angebote und Anreize, um sich richtig zu verhalten, fehlen, ist Habermeyer überzeugt.

