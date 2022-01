Neuburg

vor 23 Min.

Zunehmende Quarantäne: Omikron wirkt sich im Raum Neuburg auf Betriebe aus

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Neuburg und Ingolstadt müssen in Quarantäne. Die betroffenen Betriebe müssen die Ausfälle kompensieren. Dabei ist es an manchen Stellen entspannter, andernorts wird es eng.

Plus Während sich die Omikron-Variante auf den Intensivstationen nicht auswirkt, müssen immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Quarantäne. Das wirkt sich im Raum Neuburg am Arbeitsplatz aus.

Die Corona-Zahlen in und um Neuburg steigen und steigen. Während sich die Lage in den Krankenhäusern zwar glücklicherweise nicht in gleichem Tempo zuspitzt, machen sich an anderer Stelle die Auswirkungen bemerkbar. Denn immer mehr Bürgerinnen und Bürger müssen in Quarantäne und fallen damit an ihrem Arbeitsplatz aus. Wie also ist die Lage bei Verwaltung, Feuerwehr oder Gericht, wo eine stabile Personaldecke unerlässlich ist? Ein Überblick aus der Region:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen