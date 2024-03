Zusätzliche Finanzspritze für den Campus Neuburg

Der Campus Neuburg der THI wird mit weiteren 500.000 Euro für Mitarbeiterstellen gefördert. Das Geld kommt aus dem Topf der Regierungsfraktionen.

Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) erhält 500.000 Euro zur weiteren Stärkung von Forschung und Lehre am Campus Neuburg. Die zusätzlichen Mittel werden aus dem Topf von insgesamt 1000 Millionen Euro für Fraktionsinitiativen der Regierungsfraktionen von Freien Wählern und CSU bereitgestellt. Landtagsabgeordneter Roland Weigert (FW): "Einen Schwerpunkt bilden Wissenschaft und Forschung. Mit 20 Millionen Euro wandert ein Fünftel der gesamten Fraktionsinitiativen in diesen Bereich.“

Im Stimmkreis profitiert die THI von den zusätzlichen Finanzmitteln, das unter anderem in neue Stellen am Campus in Neuburg investiert werden soll." Für Weigert, der die Gründung des Hochschulstandortes in der Ottheinrichstadt schon während seiner Zeit als Landrat intensiv begleitet hat, ist die Etablierung des Campus ein wichtiges Projekt. „Der Campus Neuburg ist ein bildungs- und wirtschaftspolitischer Quantensprung für die Stadt und die Region. Deshalb ist es wichtig, den jungen Wissenschaftsstandort Schritt für Schritt weiterzuentwickeln."

Er habe einen Fokus auf den Campus bei seiner Arbeit im Landtag und sei mit Präsident Walter Schober regelmäßig im Austausch. (AZ)