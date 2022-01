Zusammenstoß: Autofahrer übersieht in Neuburg einen Radfahrer

Bei einem Unfall in der Sudetenlandstraße in Neuburg hat sich ein Radfahrer verletzt. Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher.

Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat sich am Dienstag um 8.05 Uhr in der Sudetenlandstraße in Neuburg ereignet. So lautet der Polizeibericht. Zur Unfallzeit befuhr ein 63-jähriger Neuburger mit seinem Fahrrad die Sudetenlandstraße. An der Ampelanlage zur Berliner Straße fuhr er bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich.

Zeitgleich fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Auto auf der Sudetenlandstraße dem Radler entgegen und wollte nach links in Richtung Ostendschule abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision zwischen Fahrrad und Auto, der Radfahrer stürzte. Der Autofahrer hielt noch an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Radfahrers. Beide Parteien trennten sich jedoch, ohne Personalien ausgetauscht zu haben.

Der Radler erlitt bei dem Sturz Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden. Zu einem Sachschaden kam es nach bisherigem Erkenntnisstand nicht. Die Polizei Neuburg sucht nun den Autofahrer. Er wird ist etwa 60 Jahre alt und circa 175 cm groß. Hinweise werden unter Telefon 08431/67110 erbeten. (nr)