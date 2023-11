Zusammenstoß mit Auto: 13-jähriger Radfahrer verletzt

Der Jugendliche wollte die Fahrbahnseite auf der Neuburger Bahnhofstraße wechseln, übersah ein Auto und es krachte.

Ein 13-Jähriger ist bei einem Unfall am frühen Dienstagnachmittag in Neuburg leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 46-Jährige aus Königsmoos gegen 13.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Zeitgleich fuhr der Jugendliche mit seinem Rad auf dem Fußgängerweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Er fuhr in weiterer Folge unvermittelt mit seinem Rad auf die Bahnhofstraße ein, da er die Fahrbahnseite wechseln wollte.

13-jähriger Radfahrer nach Unfall in Neuburg verletzt

Hier übersah er den Wagen der vorfahrtsberechtigten 46-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der 13-Jährige stürzte und zog sich laut Polizei leichte Verletzungen an den Beinen zu. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (AZ)