Zusammenstoß mit Radfahrer: Seniorin muss ins Krankenhaus

Bei einer Kollision mit einem Rad wird eine Fußgängerin mittelschwer verletzt. Die Seniorin hatte den Radfahrer auf dem Radweg wohl übersehen.

Eine Fußgängerin (78) ist in der Ingolstädter Straße in Neuburg mit einem Radfahrer zusammengestoßen und hat sich dabei mittelschwere Verletzungen im Gesicht zugezogen. Wie die Polizei Neuburg berichtet, lief die Seniorin am frühen Mittwochabend gegen 17.15 Uhr stadtauswärts auf dem Gehweg. Zur gleichen Zeit fuhr auf dem Radweg in dieselbe Richtung ein Radfahrer (59). Bekanntermaßen sind an dieser Stelle der Geh- und Radweg getrennt.

Anscheinend wollte die Seniorin die Straße überqueren und lief deshalb auf den Radweg. Dort übersah sie aber den 59-Jährigen auf seinem Fahrrad, der die Frau erfasste. Der Aufprall war heftig, so dass beide Personen zu Boden gingen. Die 78-Jährige erlitt Verletzungen und Frakturen im Gesicht und wurde mit dem Rettungswagen in die Ameos-Klinik nach Neuburg gebracht. Der Radfahrer blieb unverletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. (AZ)

