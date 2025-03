Zwei Autofahrer angetrunken am Steuer erwischt

Gleich zwei Fälle von Fahrten unter Alkoholeinfluss haben sich am Freitag in Neuburg ereignet: Gegen 18 Uhr wurde ein 62-jähriger Neuburger mit seinem Auto in der Münchener Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, wie die Polizei mitteilt. Eine durchgeführte Atemalkoholanalyse ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Den Mann erwartet ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot.

Gegen 19 Uhr wurde ein 57-jähriger Neuburger mit seinem Auto in der Berliner Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Eine Atemalkoholanalyse ergab einen Wert von einem Promille. Den Mann erwartet ebenfalls ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot. (AZ)