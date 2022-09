Zwei Baringer radelten über die Alpen

Plus Fabian und Tobias Egen aus dem Neuburger Stadtteil Bergen schafften die 600 Kilometer lange Via Claudia Augusta bis zum Gardaseemit einfachen Trekkingrädern. Neben anstrengenden Anstiegen erlebten sie auch nette Begegnungen.

Von Baring nach Bardolino – mit dem Auto ist das kein Problem. Fabian, 25, und Tobias Egen, 22, wollten es anstrengender und radelten über die Alpen. In sechs Tagen waren die 612 Kilometer geschafft.