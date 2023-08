Neuburg

Zwei Buben zerstören Gräber in Neuburg: Jetzt steht eine Strafe fest

Der Alte Friedhof an der Franziskanerstraße in Neuburg - dort wüteten im vergangenen Herbst kurz vor Allerheiligen zwei Jugendliche.

Plus Ein Dreivierteljahr nach den zerstörerischen Friedhofs-Touren zweier Jugendlicher in Neuburg ist einiges passiert. Ein Täter zeigte Reue, der andere bekam nun eine Strafe.

Von Andreas Zidar

Diese Bilder dürften Angehörige nur schwer verkraftet haben. Laternen und Figuren umgestoßen, Grabsteine mit Wachs beschmiert, überall Scherben. Und das kurz vor Allerheiligen - dem Feiertag, an dem die letzte Ruhestätte besonders schön hergerichtet sein soll. Die Zerstörungswut zweier Jugendlicher im vergangenen Herbst auf dem Alten Friedhof an der Franziskanerstraße hat für Entsetzen in Neuburg gesorgt. Seit den beiden folgenschweren Vandalismus-Touren - nach der zweiten erwischte die Polizei die Buben auf frischer Tat - ist einiges passiert. Einer der Täter zeigte Reue. Für den anderen steht die Strafe nun fest.

Die damals 14- und 15-Jährigen waren Ende Oktober in der Dunkelheit in den Friedhof eingestiegen und hatten sich offenbar einen Eisenrechen geschnappt, mit dem sie durch die Reihen zogen. Die Wucht, mit der sie auf die Gräber schlugen, muss groß gewesen sein. Die Scherben der zerstörten Grablichter wurden teils drei, vier Meter entfernt gefunden, berichtet Friedhofschef Holger Rinberger im Gespräch mit unserer Redaktion. Am Abend darauf schlugen sie erneut zu - und liefen in die Arme der Polizei.

